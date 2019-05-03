Саррі: Челсі заслужив на перемогу

Керманич лондонців оцінив гру з Айнтрахтом

Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі задоволений грою своєї команди у першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом.

Його слова наводить BBC.

"Я задоволений грою, але незадоволений результатом. Ми стали грати через 25 хвилин після початку матчу. У другому таймі діяли дуже добре 35 хвилин. Думаю, що в підсумку ми заслужили на перемогу, але 1:1 на виїзді теж не так вже й погано.

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Думаю, ми змінили свою психологію в другій частині першого тайму, а не тактику. У перші 20-25 хвилин ми грали розраховуючи на 0:0, але це нам не властиво. Нам потрібно грати проти таких команд, які діють на контратаках", - заявив Саррі.

Нагадаємо, в іншому матчі Арсенал переграв Валенсію.

Джерело - BBC.