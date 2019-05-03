Тренер Жозе Моурінью назвав Аякс найкращою командою за підсумками перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів.

Його слова наводить RT на русском.

"Фантастичний Аякс завдяки своїм діям повинен стати найкращою командою тижні замість одного найкращого гравця. Не думаю, що нідерландці відчували якийсь тиск до цього моменту, тому що зараз вони майже досягли своєї мети.

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Це нагадує мені мою ситуацію з Порту. Ми ніколи не боялися виступати в Лізі чемпіонів. Але, дійшовши до півфіналу, ти усвідомлюєш, що майже досяг своєї мети. Тому, мені здається, гравцям Аякса не дуже добре спиться. Наступного тижня на нас чекає велика гра на прекрасному стадіоні з прекрасною атмосферою", - сказав Моурінью.