Мадридський Атлетіко візьме участь у поєдинку зірок MLS-2019.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Зазначається, що "матрацники" зіграють з командою всіх зірок ліги. Ця гра відбудеться в Орландо 31 липня.
Це буде 24-й матч зірок MLS. Минулого року найкращими гравцям ліги протистояв Ювентус. Раніше в ньому також брали участь Челсі, Манчестер Юнайтед, Рома і Баварія.
Нагадаємо, екс-гравець Атлетіко може продовжити кар'єру в Мексиці.
Також, 33 роки тому Динамо переграло Атлетіко в фіналі матчу Кубка кубків.
Джерело - офіційний сайт Атлетіко.