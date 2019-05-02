Мадридський Атлетіко візьме участь у поєдинку зірок MLS-2019.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Зазначається, що "матрацники" зіграють з командою всіх зірок ліги. Ця гра відбудеться в Орландо 31 липня.

Це буде 24-й матч зірок MLS. Минулого року найкращими гравцям ліги протистояв Ювентус. Раніше в ньому також брали участь Челсі, Манчестер Юнайтед, Рома і Баварія.

Нагадаємо, екс-гравець Атлетіко може продовжити кар'єру в Мексиці.

Також, 33 роки тому Динамо переграло Атлетіко в фіналі матчу Кубка кубків.

Джерело - офіційний сайт Атлетіко.