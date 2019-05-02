Торрес може перейти в мексиканський клуб

Іспанцем цікавиться команда з Другої ліги

Нападник японського Саган Тосу Фернандо Торрес може продовжити кар'єру в другому дивізіоні чемпіонату Мексики.

Про це повідомляє AS.

За даними джерела, в японському клубі, де грає 35-річний форвард, не особливо задоволені успіхами Торреса. Іспанець провів лише 7 матчів цього сезону (в Японії сезон починається після Нового року) і не відзначився результативними діями.

Торрес виступає за Саган Тосу з літа 2018-го.

Відзначається, що іспанець планує продовжити кар'єру в клубі з другого дивізіону Мексики Атлетіко Сан-Луїс.

Також, цей клуб наполовину належить власникам мадридського Атлетіко, де раніше виступав Торрес.

Нагадаємо, Торрес став одним з найгірших нападник Челсі.

Джерело - xsport.ua.