Кейта пропустить кінцівку сезону

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта пропустить решту матчів у нинішньому сезоні через травму.
Про це повідомляє Liverpool Echo.
24-річний футболіст в першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів з Барселоною отримав пошкодження паху.
Точні терміни відновлення хавбека поки не називаються, проте видання уточнює, що на відновлення знадобиться кілька тижнів.
Цього сезону Кейта провів в чемпіонаті Англії 25 матчів, в яких забив два м'ячі і зробив одну гольову передачу.
Нагадаємо, Лукаку пропустить кінцівку сезону.
Також, лідери Шахтаря можуть пропустити найближчий матч через травму.
Джерело - ua-football.