Кейта пропустить кінцівку сезону

Футболіст отримав травму в матчі з Барселоною

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта пропустить решту матчів у нинішньому сезоні через травму.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

24-річний футболіст в першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів з Барселоною отримав пошкодження паху.

Точні терміни відновлення хавбека поки не називаються, проте видання уточнює, що на відновлення знадобиться кілька тижнів.

Цього сезону Кейта провів в чемпіонаті Англії 25 матчів, в яких забив два м'ячі і зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, Лукаку пропустить кінцівку сезону.

Також, лідери Шахтаря можуть пропустити найближчий матч через травму.

Джерело - ua-football.