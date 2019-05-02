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Кейта пропустить кінцівку сезону

Сьогодні 16:44 587 0
Футболіст отримав травму в матчі з Барселоною
Кейта пропустить кінцівку сезону

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта пропустить решту матчів у нинішньому сезоні через травму.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

24-річний футболіст в першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів з Барселоною отримав пошкодження паху.

Точні терміни відновлення хавбека поки не називаються, проте видання уточнює, що на відновлення знадобиться кілька тижнів.

Цього сезону Кейта провів в чемпіонаті Англії 25 матчів, в яких забив два м'ячі і зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, Лукаку пропустить кінцівку сезону.

Також, лідери Шахтаря можуть пропустити найближчий матч через травму.

Джерело - ua-football.

#Кейта, #Ліверпуль, #Барселона, #Ліга чемпіонів
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