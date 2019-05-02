На нього претендують два клуби

29-річний форвард Баварії та збірної Німеччини з футболу Томас Мюллер наступного літа може перебратися в один з італійських клубів.

Про це повідомляє kicker.de.

Зокрема, запити щодо трансферу Мюллера в Баварію направили Інтер і Мілан. Також футболістом цікавиться один з англійських клубів.

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Томас незадоволений своїм становищем у Баварії, але поки невідомо, чи погодиться він на перехід. Поточного сезону Мюллер провів за Баварію 41 матч у всіх турнірах, де забив 9 м'ячів і віддав 14 результативних передач.

Контракт гравця з мюнхенським клубом чинний до літа 2021-го року. Орієнтовна ціна Томаса становить €40 мільйонів.

Нагадаємо, Баварія відмовилась від трансферу лідера Аякса.

Джерело - kicker.de.