Гравець збірної України висміяв оборонні спроможності Зінченка

Футболісту Манчестер Сіті Олександру Зінченку краще вдаються атакувальні дії, ніж оборонні.

Про це сказав гравець бельгійського Андерлехта і збірної України Євген Макаренко.

"Уже себе зараз не уявляю лівим захисником. Зараз у мене в збірній один конкурент - Зінченко. Нехай він і грає в Манчестер Сіті. Це моя солодка булка. У грі в два дотики в збірній величезне задоволення отримую, коли його обіграю, а він нервує. Він більш атакувальний гравець, а в захисті - теля ", - сказав Макаренко.

У період виступу за київське Динамо Макаренко грав на позиції лівого захисника. Зараз же він виступає в ролі опорного півзахисника в бельгійській команді.

Нагадаємо, що Зінченко підписав контракт з Puma.

Раніше повідомлялося, що Зінченко претендує на звання найкращого захисника Кубка Англії.

Джерело - isport.ua.