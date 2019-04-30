Гравець збірної України висміяв оборонні спроможності Зінченка

Футболісту Манчестер Сіті Олександру Зінченку краще вдаються атакувальні дії, ніж оборонні.
Про це сказав гравець бельгійського Андерлехта і збірної України Євген Макаренко.
"Уже себе зараз не уявляю лівим захисником. Зараз у мене в збірній один конкурент - Зінченко. Нехай він і грає в Манчестер Сіті. Це моя солодка булка.
У грі в два дотики в збірній величезне задоволення отримую, коли його обіграю, а він нервує. Він більш атакувальний гравець, а в захисті - теля ", - сказав Макаренко.
У період виступу за київське Динамо Макаренко грав на позиції лівого захисника. Зараз же він виступає в ролі опорного півзахисника в бельгійській команді.
Нагадаємо, що Зінченко підписав контракт з Puma.
Раніше повідомлялося, що Зінченко претендує на звання найкращого захисника Кубка Англії.
Джерело - isport.ua.