Шахтар хотів підписати наставника Редінга

Шахтар цікавився тренером Редінга Жозе Гомешом.

Про це повідомив аргентинський голкіпер Даміан Мартінес, який зараз працює в англійській команді під керівництвом Гомеша.

"Жозе Гомеш - хороший менеджер. Я не знав його раніше, але чув про нього тільки хороші відгуки. У нього був дійсно чудовий період в Ріу Аве і я чув, що Шахтар хотів бачити його у себе", - сказав Мартінес.

До Редінга, який він очолив в минулого року, він працював головним тренером у Ріу Аве.

Нагадаємо, Шахтар переміг Маріуполь у 26 турі УПЛ.

Також, Шахтар не пропускає в УПЛ понад 700 хвилин.

Джерело - xsport.ua.