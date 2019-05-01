Вірт: Поєдинок Шахтар - Львів можна назвати бразильським дербі

Матч 27-го туру УПЛ, в якому донецький Шахтар прийме ФК Львів має бути досить цікавим.

Так вважає екс-воротар збірної України Юрій Вірт.

"Хотілося б вірити, що буде яскравий і атакувальний футбол у виконанні команд. Шахтар від свого стилю не відійде, думаю, що і ФК Львів теж. До складу обох команд багато бразильських легіонерів. В якійсь мірі цей поєдинок можна назвати бразильським дербі, тому буде дуже цікаво поспостерігати за діями футболістів на полі", - сказав Вірт.