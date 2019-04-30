Стали відомі суддівські призначення на матчі 27-го туру УПЛ

В українській Прем'єр-лізі визначилися з іменами арбітрів, які будуть працювати на матчах 27-го туру чемпіонату.

Українська Прем'єр-ліга. 27-й тур

4 травня (субота)

Зоря - Маріуполь - Олександр Дердо (Чорноморськ).

Динамо - Олександрія - Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Шахтар - Львів - Ярослав Козик (Мукачево).

5 травня (неділя)

Олімпік - Ворскла - Дмитро Кутаков (Київська область).

Десна - Чорноморець - Іван Бондар (Київ).

Карпати - Арсенал-Київ - Олександр Омельченко (Слов'янськ).

Джерело - Чемпіон.