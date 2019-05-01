Син Зідана може покинути Реал

Воротар мадридського Реала Люка Зідан може покинути мадридський клуб і продовжити кар'єру у Франції.
Про це повідомляє France Football.
Гравця хоче отримати клуб Ліги 2 Клермон. Цього сезону Зідан провів 1 матч. Також він зіграв 26 ігор за другу команду мадридців.
Відзначимо, Клермон займає 10-е місце в Лізі 2, маючи в активі 47 очок. Команда убезпечила себе від вильоту в Лігу 3.
Нагадаємо, Зідан хоче бачити Луніна в Реалі.
Раніше Зідан назвав список гравців, які покинуть Реал
Джерело - sport.ua.