Син Зідана може покинути Реал

Воротар мадридського Реала Люка Зідан може покинути мадридський клуб і продовжити кар'єру у Франції.

Про це повідомляє France Football.

Гравця хоче отримати клуб Ліги 2 Клермон. Цього сезону Зідан провів 1 матч. Також він зіграв 26 ігор за другу команду мадридців.

Відзначимо, Клермон займає 10-е місце в Лізі 2, маючи в активі 47 очок. Команда убезпечила себе від вильоту в Лігу 3.

Нагадаємо, Зідан хоче бачити Луніна в Реалі.

Раніше Зідан назвав список гравців, які покинуть Реал

Джерело - sport.ua.