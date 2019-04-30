Трансляція Барселона - Ліверпуль: онлайн 01.05.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Барселона - Ліверпуль онлайн. Матч відбудеться 01.05.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Барселона - Ліверпуль дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Барселона - Ліверпуль: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

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Гру Барселона - Ліверпуль онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Барселона - Ліверпуль, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що У Ла-Лізі встановили антирекорд результативності.

Джерело - Чемпіон.