Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович відзначився в черговому матчі МЛС, цього разу відправивши м'яч у сітку воріт Реал Солт Лейк (2:1).

Швед на 78-й хвилині забив вирішальний м'яч своєї команди, який приніс Гелаксі перемогу.

У поточному сезоні МЛС Ібрагімович провів 7 матчів, в яких вже відправивши у ворота суперників 8 голів.

37-річний форвард проводить в США вже другий сезон. Всього за команду з Лос-Анджелеса він забив 30 голів в 34 матчах.

Нагадаємо, Ібрагімович став найрезультативнішим шведом в історії.

Джерело - Чемпіон.