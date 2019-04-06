Ференцварош хоче викупити Петряка у Шахтаря

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк може стати повноправним гравцем угорського клубу.

Про це повідомив головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

"Ми хочемо викупити Петряка, але це буде нелегко. Cпочатку Ференцварош повинен домовитися з Шахтарем. Ми вже зробили пропозицію. Звичайно, якщо Петряк залишиться в Ференцвароші, то це буде добре. Я розмовляв з ним, Іван щасливий тут, але його майбутнє в першу чергу в руках Шахтаря", – сказав Ребров.

25-річний Петряк виступає за Ференцварош на правах оренди, яка розрахована до літа. В активі українця 6 голів та 11 асистів в усіх турнірах, а Ференцварош впевнено лідирує в чемпіонаті Угорщини.

Нагадаємо, Петряк і Габовда потрапили в збірну туру чемпіонату Угорщини.

Також, Петряк може перейти до Брюгге влітку.

Джерело - football24.