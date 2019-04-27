Ворскла перемогла Чорноморець завдяки автоголу у 26 турі УПЛ

Сьогодні, 27 квітня, у рамках 26-го туру Української Прем'єр-ліги Ворскла перемогла Чорноморець.
Чемпіонат України. УПЛ
26 тур
27 квітня
Чорноморець — Ворскла 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 2 Вільхьяльмссон, 1:1 - 84 пенальті Васін, 1:2 - 90+2 автогол Кожухар.
Чорноморець — Кожухар, Норенков, Грачов, Рижук, Вільхьяльмссон, Танчик, Бабенко, Морозенко, Мусолітін, Трубочкін, Коваль.
Ворскла — Ткаченко, Кане, Мартиненко, Сапай, Шарпар, Чеснаков, Ребенок, Габелок, Петрович, Васін, Коломоєць.
Попередження: Сапай (35), Грачов (39), Кані (44).
Нагадаємо, фанати Металіста пройшли маршем по Харкову. Також, сьогодні 27 квітня, Олімпік зустрінеться з Карпати.
Джерело - Чемпіон.