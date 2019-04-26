Екс-нападнику Динамо знову можна грати за клуб

Нігерійський нападник Фанендо Аді повернувся до тренувань з Цинциннаті після того, як прослухав необхідну програму для тих, хто попався на водінні в нетверезому вигляді.

Про це повідомляє Goal.com.

Аді дозволили знову грати лікарі зі спеціального органу МЛС, який, серед іншого, займається поведінкою гравців.

Кілька днів тому Аді був визнаний винним у небезпечній їзді, а також водінні без належної ліцензії. У нього відібрали права на 6 місяців, а також засудили до місяця в'язниці умовно.

В останній раз Аді грав за Цинциннаті 24 березня, проте був замінений у перерві через травму. У трьох іграх за рожево-блакитних Фанендо ще не забивав.

Нігерієць виступав в Україні з 2011 по 2012 рік за Металург Донецьк, Динамо і Таврію.

Нагадаємо, що на перегляд у Динамо прибув клієнт Яя Туре.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Шахтаря переніс операцію і не зможе зіграти у цьому сезоні.

Джерело - Goal.com.