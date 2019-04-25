Майкон переніс операцію і більше не зіграє цього року

Відновлення займе близько 7 місяців

Бразильський півзахисник Шахтаря Майкон переніс операцію і вже не вийде на полі цього сезону.

Про це повідомив футболіст у своєму сезоні.

Майкон написав, що відновлення займе близько 7 місяців, отже цього бразильський хавбек вже не зіграє.

Офіційних заяв про проблеми зі здоров'ям Майкона від Шахтаря не було, хоча ноги бразильця перев'язані повністю.

21-річний гравець перейшов у Шахтар лише минулого літа з Корінтіанса. Сума трансферу склала близько 6 з половиною мільйонів євро.

У поточному сезоні Майкон провів у складі "гірників" 30 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів і зробивши 3 асисти.

Нагадаємо, Кличко хотів вибігти на поле у матчі Динамо - Шахтар.

Також, Кличко заявив за кого вболівав під час матчу.

Джерело - Чемпіон.