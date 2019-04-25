Майкон переніс операцію і більше не зіграє цього року

Бразильський півзахисник Шахтаря Майкон переніс операцію і вже не вийде на полі цього сезону.
Про це повідомив футболіст у своєму сезоні.
Майкон написав, що відновлення займе близько 7 місяців, отже цього бразильський хавбек вже не зіграє.
Офіційних заяв про проблеми зі здоров'ям Майкона від Шахтаря не було, хоча ноги бразильця перев'язані повністю.
21-річний гравець перейшов у Шахтар лише минулого літа з Корінтіанса. Сума трансферу склала близько 6 з половиною мільйонів євро.
У поточному сезоні Майкон провів у складі "гірників" 30 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів і зробивши 3 асисти.
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RECOMEÇAR... Senhor, eu não consigo realmente entender, do porque disso tudo, mas eu não preciso! O que eu preciso realmente é confiar, porque se eu tenho um problema, o Senhor tem um problema, o sonho e seu, a expectativa da minha vida e sua, e a minha parte e só viver o que o senhor sonhou para mim! Mesmo que eu não entenda, eu confiarei em ti! 1/210... ⏳⌛️
Нагадаємо, Кличко хотів вибігти на поле у матчі Динамо - Шахтар.
Також, Кличко заявив за кого вболівав під час матчу.
Джерело - Чемпіон.