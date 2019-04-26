Нападник Евертона Рішарлісон може опинитися в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, манкуніаньці готові придбати кращого бомбардира ірисок вже в наступне трансферне вікно. У цьому трансфері особисто зацікавлений головний тренер клубу Уле Гуннар Сульшер.

21-річний Рішарлісон забив за Евертон 14 м'ячів у нинішньому сезоні, він може зіграти як в центрі, так і на фланзі атаки.

Нагадаємо, що Сульшер зізнався, хто лідер в роздягальні МЮ.

Раніше повідомлялося про інтерес до Погба з боку Реала.

Джерело - The Telegraph.