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Реал хоче продати Бейла в Англію

Сьогодні 17:43 505 0
Валлійцем також цікавляться китайські клуби
Реал хоче продати Бейла в Англію

Валлійський нападник мадридського Реала Гарет Бейл може опинитися в англійському клубі.

Про це повідомляє Radioestadio.

До 29-річного валлійця також проявляють інтерес китайські команди. Transfermarkt оцінює гравця в 70 мільйонів євро. Його контракт з Реалом закінчується 30-го червня 2022-го року.

Бейл виступає за Реал з 2013-го року. У складі "королівського клубу" він вигравав чемпіонат Іспанії, а також чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Цього сезону Бейл провів 40 матчів за Реал, забив 14 голів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Бейл хоче залишитися в Реалі.

Також, Реал готовий віддати Бейла в оренду.

Джерело - Depo.Сектор.

#Бейл, #Реал
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