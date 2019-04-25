Реал хоче продати Бейла в Англію

Валлійцем також цікавляться китайські клуби

Валлійський нападник мадридського Реала Гарет Бейл може опинитися в англійському клубі.

Про це повідомляє Radioestadio.

До 29-річного валлійця також проявляють інтерес китайські команди. Transfermarkt оцінює гравця в 70 мільйонів євро. Його контракт з Реалом закінчується 30-го червня 2022-го року.

Бейл виступає за Реал з 2013-го року. У складі "королівського клубу" він вигравав чемпіонат Іспанії, а також чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Цього сезону Бейл провів 40 матчів за Реал, забив 14 голів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Бейл хоче залишитися в Реалі.

Також, Реал готовий віддати Бейла в оренду.

Джерело - Depo.Сектор.