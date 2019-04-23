Бейл хоче залишитися в Реалі

Вінгер Реала Гарет Бейл бажає залишитися в клубі, повідомивши про це керівництво Реалу.

Про це повідомляє AS.

Контракт валлійця закінчується влітку 2022 року, і футболіст хотів би дограти до закінчення договору.

У Мадриді налаштовані продати витратного Бейла і планують виручити за його трансфер близько 130 мільйонів євро. Галактікос готові піти ще далі і віддати гравця в оренду, якщо не вдасться знайти платоспроможного покупця.

Нагадаємо, саме валлійський вінгер є самим високооплачуваним гравцем столичного клубу з зарплатою в 40 мільйонів євро в рік.

У нинішньому сезоні Бейл взяв участь в 40 матчах Реала у всіх турнірах, забивши 14 голів і віддавши 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати Бейла в оренду. Також, Зідан хоче бачити Луніна в Реалі.

Джерело - AS.