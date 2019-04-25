Лігу чемпіонів можуть реформувати у 2024

Асоціація європейських клубів, яку очолює президент Ювентуса Андреа Аньєллі направила листи всім членам асоціації у зв'язку з бажанням внести зміни в Лігу чемпіонів.
Про це повідомляє журналіст The Times Мартін Циглер.
Організація має намір розширити масштаби проведення турніру для європейських клубів, а зміну регламенту ввести з 2024 року.
У ЕСА хочуть, щоб звичну кваліфікацію до Ліги чемпіонів замінили на пірамідальну систему - з вильотом і підняттям у дивізіонах, вищим з яких буде якраз ЛЧ.
Раніше вже повідомлялося про те, що систему кваліфікації хочуть замінити на більш закриту з можливістю підвищення і пониження команд. Також планується перенести матчі турніру на вихідні.
Говорилося про плани введення європейської Суперліги, але Андреа Аньєллі негативно висловився з цього приводу.
Нагадаємо, що змінили формат проведення Суперкубка Іспанії.
Джерело - Sport Arena.