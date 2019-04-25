У 34 турі іспанської Ла-Ліги Леганес протистояв Атлетіку.
За господарів у основному складі вийшов українець Василь Кравець. А от інший українець Андрій Лунін вчергове залишився на лаві для запасних.
Долю ж матчу вирішив автогол у виконанні Юссефа Ен-Несірі.
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Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
34 тур
24 квітня
Леганес — Атлетік 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 43 Ен Несірі
Нагадаємо, Зідан хоче бачити Луніна в Реалі.
Джерело - Чемпіон.