Команда українця мінімально поступилася

У 34 турі іспанської Ла-Ліги Леганес протистояв Атлетіку.

За господарів у основному складі вийшов українець Василь Кравець. А от інший українець Андрій Лунін вчергове залишився на лаві для запасних.

Долю ж матчу вирішив автогол у виконанні Юссефа Ен-Несірі.

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Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

34 тур

24 квітня

Леганес — Атлетік 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 43 Ен Несірі

Нагадаємо, Зідан хоче бачити Луніна в Реалі.

Джерело - Чемпіон.