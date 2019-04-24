Клуб зробив офіційний запит

Ювентус може підписати захисника мюнхенської Баварії Жерома Боатенга.

Про це повідомляє Bild.

Туринський клуб вже зробив запит про доступність Боатенга. Відзначається, що німець готовий покинути Баварію.

Минулого літа Боатенга хотів придбати ПСЖ, але захисник вирішив залишитися в Мюнхені.

Зазначимо, що гравець під час сезону втратив місце в складі збірної Німеччини. У його активі 26 матчів у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, Баварія планує купити К'єзу.

В останньому турі Баварія переграла Вердер і наблизилася до чергового чемпіонства в Бундеслізі.

Джерело - Xsport.