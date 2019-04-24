Зоря – ФК Львів: стартові склади

У 25-у турі української Прем'єр-ліги луганська Зоря зустрінеться з ФК Львів.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
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Чемпіонат України, УПЛ
25 тур
24 квітня
Зоря — ФК Львів
Зоря: Шевченко, Хомченовський, Будківський, Михайліченко, Вернидуб, Луньов, Караваєв, Громов, Чайковський, Чеберко, Арвеладзе.
ФК Львів: Бандура, Вісенте, Парамонов, Воронін, Адамюк, Борзенко, Сабіно, Мартан, Алваро, Пернамбуко, Бруно.
Нагадаємо, Зоря попрощається з колумбійським нападником.
Джерело - Чемпіон.