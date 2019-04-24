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Шахтар прогулявся по Києву перед матчем з Динамо
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Зоря – ФК Львів: стартові склади

Сьогодні 16:39 201 0
Матчі УПЛ на Чемпіоні
Зоря – ФК Львів: стартові склади

У 25-у турі української Прем'єр-ліги луганська Зоря зустрінеться з ФК Львів.

Тренери визначилися зі стартовими складами команд.

  Актуально: Зоря — ФК Львів: статистичне перев'ю на матч УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

25 тур

24 квітня

Зоря — ФК Львів

Зоря: Шевченко, Хомченовський, Будківський, Михайліченко, Вернидуб, Луньов, Караваєв, Громов, Чайковський, Чеберко, Арвеладзе.

ФК Львів: Бандура, Вісенте, Парамонов, Воронін, Адамюк, Борзенко, Сабіно, Мартан, Алваро, Пернамбуко, Бруно.

Нагадаємо, Зоря попрощається з колумбійським нападником.

 

Джерело - Чемпіон.

#Зоря, #ФК Львів, #УПЛ, #Українська Перм'єр-ліга
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