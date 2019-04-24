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Зоря - Львів: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

25-й тур 

24 квітня

Зоря - Львів

Арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя) провів 8 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +0=3-1 м’ячі 2-4 — всі в УПЛ

На полі Зорі — 2 матчі: +0=2-0 м’ячі 1-1

Останній матч на полі Зорі

30.09.2018. 10-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Зоря — Львів — 0:0

У поточному чемпіонаті Зоря та Львів обидва матчі завершували без голів.

Цікаві факти та можливі події

Керманич Зорі Юрій Вернидуб может відсвяткувати 300-й гол своїх підопічних у Чемпіонатах (ще 2 м'ячі).

У 2-му для себе клубі УПЛ після майже 21-річної перерви в ролі головного тренера дебютує новий головний тренер Львова 55-річний Богдан Блавацький, який раніше очолював івано-франківське Прикарпаття.

Безвиграшна в Чемпіонаті серія Зорі триває 4 матчі: =1-3.

Львів на полях суперників не програє в УПЛ 4 гри поспіль: +3=1.

Олександр Насонов зі Львова може провести 100-й матч у Чемпіонатах.

Володимир Адамюк зі Львова з початку Чемпіонату виступає без замін.

Арбітр Максим Козиряцький проведе в УПЛ 1-й матч за участю Зорі.

Джерело - УПЛ.

#Зоря, #Львів, #УПЛ
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