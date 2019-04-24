Олександрія – Маріуполь: стартові склади

У 25-у турі української Прем'єр-ліги Олександрія зустрінеться з Маріуполем.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
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Чемпіонат України, УПЛ
25 тур
24 квітня
Олександрія — Маріуполь
Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Цуріков, Полярус, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Шендрик, Гречишкін, Банада.
Маріуполь: Худжамов, Полегенько, Дава, Яворський, Биков, Федорчук, Мишньов, Піхальонок, Зубков, Сікан, Вакула.
Нагадаємо, Уболівальники Динамо визнали Циганкова найкращим гравцем матчу проти Маріуполя.
Джерело - Чемпіон.