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Бакалов може очолити Олімпік

Вчора 20:35 598 0
Бакалов може очолити Олімпік

Колишній головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов може очолити Олімпік.

Про це повідомляє портал Footboom.com.

За інформацією ресурсу, Бакалов був присутній на сьогоднішньому матчі донецького клубу проти Арсеналу (2:0), в якому Олімпік здобув першу перемогу в дев'яти матчах.

Нагадаємо, місце головного тренера Олімпіка стало вакантним після того, як В'ячеслав Шевчук покинув клуб через незадовільні результати в чемпіонаті.

Також, у квітні з Бакаловим розлучився ФК Львів, який під керівництвом українського фахівця забезпечив місце в першій шістці Прем'єр-ліги. З того часу львівську команду очолює Богдан Блавацький.

Джерело - Footboom.com.

#Бакалов, #Олімпік, #тренер
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