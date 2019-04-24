Динамо - Шахтар: команди визначилися із формою на матч

Сьогодні, 24 квітня, відбудеться центральний поєдинок 25-го туру УПЛ. Стало відомо, у формах якого кольору команди вийдуть на поле НСК Олімпійський.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Відбулася нарада з організаційних питань. Серед іншого, було затверджено, у яких формах зіграють команди. Динамо зіграє матч у білих футболках, синіх шортах та білих гетрах (голкіпер – у світло-зеленому), Шахтар – у смугастих помаранчево-чорних футболках, чорних шортах і гетрах (воротар – у червоному.

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Вболівальників обох команд закликають завчасно прийти на трибуни Олімпійського, аби уникнути черг. Ворота стадіону відчиняться за дві години до матчу – о 16:30, повідомляє прес-служба Динамо.

Джерело - Чемпіон.