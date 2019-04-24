Олімпік - Арсенал: 2:0. Огляд матчу

У рамках 25 туру Української Прем'єр-ліги донецький Олімпік переміг київський Арсенал.

Перший гол у ворота Арсеналу забив Олексій Гай реалізувавши пенальті на 37 хвилині.

Другий гол у матчі на 44-й хвилині забив Максим Дегтярьов.

Чемпіонат України. УПЛ

25 тур

23 квітня

Олімпік — Арсенал-Київ 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 пенальті Гай, 2:0 - 44 Дегтярьов.

Олімпік - Кринський, Цимбалюк, Вантух, Гришко, Політило, Ксьонз, Кравчук, Гай, Пасіч, Дегтярьов, Тейшейра.

Арсенал-Київ - Підківка, Вакуленко, Дубінчак (Сагуткін, 59), Жичиков, Домбровський, Авагімян, Оріховський (Козак, 57), Танковский, Калітвінцев, Мудрик (Ліпартія, 46), Башлай.

Попередження: Танковский (19), Дубінчак (58).

Нагадаємо, агроном НСК Олімпійський розказав про стан газону після дебатів. Також, став відомий новий тренер Олімпіка.