Наполі – Аталанта 1:2. Огляд матчу

22 квітня, відбувся матч 33-го туру італійської Серії A, в якому Наполі приймав Аталанту. Зустріч на стадіоні Сан-Паоло завершилася поразкою господарів поля з рахунком 1:2.
Після цієї поразки Наполі залишається на 2-му місці в турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на 6 очок. Нагадаємо, що в суботу Ювентус достроково став чемпіоном Італії, обігравши Фіорентину (2:0).
Аталанта з 56 пунктами йде на 5-й позиції і поступається Мілану лише за додатковими показниками. До завершення Серії А залишилося зіграти 5 турів.
Чемпіонат Італії, Серія A.
33-й тур
22 квітня
Наполі – Аталанта 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Мертенс, 1:1 - 69 Сапата, 1:2 - 80 Пашалич.
Джерело - Чемпіон.