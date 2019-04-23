Наполі – Аталанта 1:2. Огляд матчу

22 квітня, відбувся матч 33-го туру італійської Серії A, в якому Наполі приймав Аталанту. Зустріч на стадіоні Сан-Паоло завершилася поразкою господарів поля з рахунком 1:2.

Після цієї поразки Наполі залишається на 2-му місці в турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на 6 очок. Нагадаємо, що в суботу Ювентус достроково став чемпіоном Італії, обігравши Фіорентину (2:0).

Аталанта з 56 пунктами йде на 5-й позиції і поступається Мілану лише за додатковими показниками. До завершення Серії А залишилося зіграти 5 турів.

Чемпіонат Італії, Серія A.

33-й тур

22 квітня

Наполі – Аталанта 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Мертенс, 1:1 - 69 Сапата, 1:2 - 80 Пашалич.

Джерело - Чемпіон.