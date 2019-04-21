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Зінченко зіграв так, неначе і не було перерви на травму — ЗМІ

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Українець отримав схвальний відгук
Зінченко зіграв так, неначе і не було перерви на травму — ЗМІ

За традицією, провідне видання Манчестера Manchester Evening News виставив оцінки гравцям МанСіті за черговий матч

За домашню перемогу в АПЛ над Тоттенхемом український футболіст містян Олександр Зінченко отримав від MEN сімку і такий коментар.

"Зінченко зіграв так, ніби й не було перерви на травму. Боровся за кожен м'яч. Відбирав і пасував без помилок. Тепер він важливий член нашої команди", - йдеться у повідомленні.

Додамо, футболіст збірної України Олександр Зінченко відіграв проти Тоттенгема весь матч на позиції лівого захисника.

Нагадаємо, де Брейне отримав травму.

Джерело - Команда №1.

#АПЛ, #Англійська Пем'єр-ліга, #Тоттенгем, #Манчестер Сіті, #МС, #Зінчекно
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