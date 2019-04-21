Українець отримав схвальний відгук

За традицією, провідне видання Манчестера Manchester Evening News виставив оцінки гравцям МанСіті за черговий матч

За домашню перемогу в АПЛ над Тоттенхемом український футболіст містян Олександр Зінченко отримав від MEN сімку і такий коментар.

"Зінченко зіграв так, ніби й не було перерви на травму. Боровся за кожен м'яч. Відбирав і пасував без помилок. Тепер він важливий член нашої команди", - йдеться у повідомленні.

Додамо, футболіст збірної України Олександр Зінченко відіграв проти Тоттенгема весь матч на позиції лівого захисника.

Нагадаємо, де Брейне отримав травму.

Джерело - Команда №1.