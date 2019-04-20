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Альбасете Зозулі переграв Лас-Пальмас

Сьогодні, 20 квітня, Альбасете переграв Лас-Пальмас в рамках 35-го туру іспанської Сегунди.

Вже після 9-ї хвилини команда Романа Зозулі вела в рахунку 2:1.

На 33-й і 35-й хвилині команди ще розмінялися по голу, а крапку в матчі поставив Вальдеррама на 47-й хвилині.

Чемпіонат Іспанії, Сегунда

35 тур

20 квітня

Альбасете - Лас-Пальмас 4:2 (3:2)

Голи: 1:0 - 7 Бела, 1:1 - 8 Кастро, 2:1 - 9 Вальдеррама, 2:2 - 33 Курбело, 3:2 - 35 Фебас, 4:2 - 47 Вальдеррама

Нагадаємо, Зозуля може перейти в Хетафе.

Раніше Зозуля забив восьмий гол в сезоні за Альбасете.

Джерело - Чемпіон.

#Зозуля, #Альбасете, #Сегунда
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