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Зозуля може перейти в Хетафе

Вчора 23:47 553 0
Зозуля може перейти в Хетафе

Український форвард Альбасете Роман Зозуля влітку може перейти в Хетафе.

Про це повідомив представник Зозулі Володимир Кузьменко для El Digital de Albacetе.

"Так, існує ймовірність такого переходу. Якщо Альбасете не запропонує контракт Зозулі, то все може статися. Зозуля не буде переходити в останній день трансферного вікна. Часу не так багато, ми хотіли б вирішити це питання якнайшвидше", - сказав Кузьменко.

Нагадаємо, Віда може також покинути Бешикташ влітку. Також Ракицький повідомив, що йому подобається грати за Зеніт.

Джерело - El Digital de Albacetе.

#Зозуля, #Альбасете, #Хетафе
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