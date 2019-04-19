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Укрпошта випустила марки з Лобановським
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Айнтрахт переграв Бенфіку, Арсенал здолав Наполі. Результати матчів чвертьфіналу Ліги Європи
Вчора 23:56 1765
Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскету-2021
Вчора 20:24 1201 1
Усик відвідає бій Берінчика та Митрофанова
Вчора 13:30 998
Кийки та сльозогінний газ: яким був матч Інгулець — Зоря для вболівальників
Вчора 09:23 1562
Визначились усі півфінальні пари Ліги чемпіонів
Вчора 08:06 5824
Манчестер Сіті у бойовому матчі переміг Тоттенгем, але вибув з Ліги чемпіонів
17.04.2019 23:58 1709
Манчестер Сіті - Тоттенгем 4:3. Відео голів
17.04.2019 23:57 4201
Ліверпуль впевнено здолав Порту та зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів
17.04.2019 23:56 1190
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Усик продемонстрував свої вміння у жонглюванні
Усик продемонстрував свої вміння у жонглюванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:56 349
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:22 5192
Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ
Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ Максим Буйдин
Вчора 18:58 1047
Шалений данк Данстона в ТОП-5 найкращих моментів перших матчів плей-оф Євроліги
Шалений данк Данстона в ТОП-5 найкращих моментів перших матчів плей-оф Євроліги Максим Буйдин
Вчора 17:39 329
Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол
Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол Максим Буйдин
Вчора 15:45 1327 1
Б**, я не вірю. Незабутні емоції президента та гравців Інгульця після виходу у фінал Кубка
Б**, я не вірю. Незабутні емоції президента та гравців Інгульця після виходу у фінал Кубка Максим Буйдин
Вчора 14:15 1413
WBC зніме документальний фільм про Гвоздика
WBC зніме документальний фільм про Гвоздика Максим Буйдин
Вчора 13:55 758
Світоліна загнала себе до сьомого поту на тренуваннях
Світоліна загнала себе до сьомого поту на тренуваннях Максим Буйдин
Вчора 13:39 820
Відразу дві ігрових дії Адетокумбо - у ТОП-5 найкращих моментів ігрового дня в НБА
Відразу дві ігрових дії Адетокумбо - у ТОП-5 найкращих моментів ігрового дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 13:32 398
Реакція соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ
Реакція соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ Максим Буйдин
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Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер Максим Буйдин
16.04.2019 14:03 877
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Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА Максим Буйдин
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

Актуально: Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу 

Ефір каналу Футбол 2 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юрегном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне классико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Онлайн-трансляція Челсі - Динамо в текстовому режимі на нашому сайті за цим посиланням.

Джерело - champion.com.ua.

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