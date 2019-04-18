Амстердамський Аякс має дійти до фіналу Ліги чемпіонів і переграти там Барселону чи Ліверпуль.

Про це заявив екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Упевнений, якщо Аякс дійде до фіналу і зустрінеться з Барселоною або Ліверпулем, і обіграє їх теж. Якщо у твоєї команди немає якихось особливих якостей, то треба йти на хитрість і просто не давати розкритися супернику з кращого боку", - сказав Моурінью.