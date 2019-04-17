Реакція соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ

У вівторок, 17 квітня, у Європі були зіграні перші два матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Барсенала після мінімальної виїзної перемоги над МЮ, вдома ще в першому таймі завдяки дублю Мессі домоглася комфортної переваги, а в другому таймі Коутинью добив суперника - 3:0.

Куди цікавіше все було в Турині. Після нічиєї в першому матчі 1:1, з таким же рахунком завершився і перший тайм матчу. Знову у Ювентуса забив Роналду, на що гості відповіли ударом Ван де Бека. А от у другому таймі на результативний удар після кутового від де Лігта у туринців відповіді не знайшлося - 1:2 і далі йде Аякс.

Читайте реакцію соцмереж на результати матчів.

Хороший у "Аякса" тур по Роналдо получился! Выбил его бывшую команду, нынешнюю команду, а заодно и явственно лишил шансов на "Золотой мяч". Великолепная амстердамская команда. Сплошной восторг. Просто раздавить "Юве" в Турине - кому еще дано такое вытворить?! — Artem Frankov (@frankov11) 16 апреля 2019 г.

Аякс готовий вигравати ЛЧ? Не бачив гри у Турині. Але думаю Барса їх хлопне — Роман Бебех (@roman_bebekh) 16 апреля 2019 г.

Нагадую, що Динамо Хацкевича з цим Аяксом зіграло 0:0 — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 16 апреля 2019 г.

Ювентус разочаровал, как и Бавария. Вторая часть сезона хуже первой... что удивительно. А Аякс всё это шикарно закольцевал👏🏼 — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 16 апреля 2019 г.

Юве просто не понимает,как выходить из-под этого прессинга.Какие-то титанические потуги,играя дома,чтобы заработать спасительный угловой или штрафной...А АЯКС прекрасен снова,да👍🏻 — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 16 апреля 2019 г.

Аякс просто крутые! Все по делу, заслужено! Эти пацаны пишут историю! ❌❌❌ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 16 апреля 2019 г.

Что могу сказать - мне будет за кого искренне болеть в полу финале ЛЧ. Браво Аякс. — Никита Ковальчук (@Nik_Football_) 16 апреля 2019 г.

Я честно не понимаю, почему Юве считался фаворитом в этой игре. В первом матче Аякс был значительно лучше. Почему во втором матче они должны были проиграть? #JuveAjax — Maria Orlova (@maria_enigma) 16 апреля 2019 г.

Аякс как будто спустился в этом году с небес, чтоб показать, каким должен быть футбол! — Харик Оханисян (@Garik_R_O) 16 апреля 2019 г.

Все справедливо. Аякс с заслуженной победой. А Ювентус.. нет объяснений, как можно так бездарно провести второй тайм. Худшая кампания в ЛЧ в эпоху Аллегри. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 16 апреля 2019 г.

Когда побеждает тот, кто это больше хочет. Коротко о вчерашнем матче #Ювентус - #Аякс. @ChampionsLeague Обидно, но ребята из Амстердама по делу и вполне заслуженно идут дальше. Ну а что Ювентусу остается?! Прежде всего, новая молодая кровь и смена курса на атакующий футбол. — Alex Rudev (@AlexRudev) 17 апреля 2019 г.

Вот что бывает, когда не уважаешь СПАЛ и ставишь против него игроков Серии С. Ювентус - фантастические лузеры. Наверное, Интер или Милан выиграют Лигу быстрее. — Ivan Demidov (@yellowpost95) 16 апреля 2019 г.

Провал МЮ не удивляет ни в коей мере. Англичане скорбно признают результат справедливым: "Эй, Глейзеры! Конечно, хороший тренер, толковая тактика и воспитание молодежи это правильно. Но вам нужны два толковых центрхава и правый вингер только для борьбы в Англии, а для Европы... — Artem Frankov (@frankov11) 16 апреля 2019 г.

Позравим Месси с 6 Золотым мячом. У других соперников по ЛЧ нет такого индивидуала. Даже победа в ЛЧ не обязательна. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 16 апреля 2019 г.

Аякс идёт за треблом, Ювентус может дальше ставить второй состав против СПАЛа — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) 16 апреля 2019 г.

Каким бы крутым не был игрок, он не может один тащить на себе всю команду. Даже если этот игрок Роналду. pic.twitter.com/e1EA60ce34 — Anastasia Turkevich🌊 (@a_turkevich23) 16 апреля 2019 г.

Пока все размышляли, Роналду – просто великий или наивеличайший, Месси сделал из Де Хеа клоуна и спокойно вышел в полуфинал. Вот где гений. — Leonid Volotko (@l_volotko) 16 апреля 2019 г.

Я не болельщик "Аякса", но очень рад случившемуся, потому что футбол - это не про Роналду и даже не про Месси, хотя такая подача в своей простоте и выгодна СМИ. Футбол - это про командную игру, про клубную инфраструктуру, про дальновидную селекцию, про свою молодежь. — spivakinho (@spivak_alex) 16 апреля 2019 г.

Джерело - Чемпіон.

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