Президент Дніпра-1 Юрій Береза ​​оприлюднив зміни в структурі дніпровського клубу.

Його слова наводить офіційний сайт дніпровського клубу.

"По-перше, відсьогодні президентом Дніпра-1 є Максим Береза. По-друге, моя піврічна боротьба з Андрієм Русолом закінчилася моєю перемогою, і він став виконавчим директором клубу. Крім того, ми ввели Русола до складу засновників Дніпра-1, і він тепер наш партнер, а це значить, що дніпровська Академія, школа Інтер та інші структури дитячого футболу повільно вливаються до складу спортивного клубу Дніпро-1", - заявив Береза