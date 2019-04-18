Президент Дніпра-1 Юрій Береза оприлюднив зміни в структурі дніпровського клубу.
Його слова наводить офіційний сайт дніпровського клубу.
"По-перше, відсьогодні президентом Дніпра-1 є Максим Береза. По-друге, моя піврічна боротьба з Андрієм Русолом закінчилася моєю перемогою, і він став виконавчим директором клубу. Крім того, ми ввели Русола до складу засновників Дніпра-1, і він тепер наш партнер, а це значить, що дніпровська Академія, школа Інтер та інші структури дитячого футболу повільно вливаються до складу спортивного клубу Дніпро-1", - заявив Береза
Русол займатиметься трансферною політикою клубу. Натомість Юрій Береза стане почесним президентом клубу.
Після закінчення ігрової кар'єри Русол працював спортивним директором Дніпра.
Нагадаємо, Дніпро-1 програв Шахтарю у півфіналі Кубка України. Огляд матчу на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.