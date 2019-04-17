Сьогодні 17 квітня відбудеться матч 1/4 плей-оф Ліги чемпіонів між англійськими Манчестер Сіті та Тоттенгемом. Поєдинок розпочнеться о 22:00.
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Льоренте скорочує відставання від Сіті. 4:3.
Агуеро забиває четвертий гол Сіті на 59-ій хвилині.
На 21-ій хвилині Рахім Стерлінг вивів Сіті уперед.
Бернарду Сілва зрівняв рахунок на 11-ій хвилині.
Вже на 10-ій хвилині то же Сон оформив дубль.
Через 3 хвилини Сон Хин Мін зрівняв рахунок.
На 4-ій хвилині зустрічі рахунок відкрив Рахім Стерлінг.
Джерело - Чемпіон.