Сьогодні 17 квітня відбудеться матч 1/4 плей-оф Ліги чемпіонів між англійськими Манчестер Сіті та Тоттенгемом. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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Льоренте скорочує відставання від Сіті. 4:3.

Агуеро забиває четвертий гол Сіті на 59-ій хвилині.

На 21-ій хвилині Рахім Стерлінг вивів Сіті уперед.

Бернарду Сілва зрівняв рахунок на 11-ій хвилині.

Вже на 10-ій хвилині то же Сон оформив дубль.

Через 3 хвилини Сон Хин Мін зрівняв рахунок.

На 4-ій хвилині зустрічі рахунок відкрив Рахім Стерлінг.

Джерело - Чемпіон.