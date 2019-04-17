Манчестер Сіті - Тоттенгем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Сьогодні, 17 квітня, Тоттенгем на виїзді зіграє проти Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

В Україні матч Манчестер Сіті - Тоттенгем покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 2. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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Також матч можна переглянути на відеоресурсі Oll.TV. (Увага! Трансляція платна)

Нагадаємо, Аякс переміг Ювентус і сенсаційно вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Також, Барселона розгромила Манчестер Юнайтед та вийшла до півфіналу турніру.

Джерело - Чемпіон.