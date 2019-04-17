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Дніпро-1 - Шахтар: стартові склади команд

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Кубок України на Чемпіоні
Дніпро-1 - Шахтар: стартові склади команд

У 1/2 фіналу Кубка України першоліговий Дніпро-1 протистоятиме донецький Шахтар.

Тренери визначилися зі стартовими складами команд.

  Актуально: Дніпро-1 - Шахтар: де дивитися онлайн матч Кубка України

Кубок України

1/2 фіналу

17 квітня

Дніпро-1 - Шахтар

Дніпро-1: Юрчук, Романюк, Лопирьонок, Логінов, Польовий, Батагов, Сніжко, Когут, Шаповал, Кузик, Куліш.

Шахтар: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Степаненко, Марксо Антоніо, Соломон, Тайсон, Тете, Кайоде.

Нагадаємо, Інгулець сенсаційно переграв Зорю та вийшов у фінал Кубка України.

Джерело - Чемпіон.

#Кубок України, #Дніпро-1, #Шахтар, #1/2 фіналу
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