Дніпро-1 - Шахтар: стартові склади команд

У 1/2 фіналу Кубка України першоліговий Дніпро-1 протистоятиме донецький Шахтар.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Актуально: Дніпро-1 - Шахтар: де дивитися онлайн матч Кубка України
Кубок України
1/2 фіналу
17 квітня
Дніпро-1 - Шахтар
Дніпро-1: Юрчук, Романюк, Лопирьонок, Логінов, Польовий, Батагов, Сніжко, Когут, Шаповал, Кузик, Куліш.
Шахтар: П'ятов, Ісмаїлі, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Степаненко, Марксо Антоніо, Соломон, Тайсон, Тете, Кайоде.
Нагадаємо, Інгулець сенсаційно переграв Зорю та вийшов у фінал Кубка України.
Джерело - Чемпіон.