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Коваленко не зіграє проти Дніпро-1 в Кубку України

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Коваленко не зіграє проти Дніпро-1 в Кубку України

Півзахисник донецького Шахтаря Віктор Коваленко не зможе допомогти своїй команді в півфінальному матчі Кубка України проти СК Дніпро-1.

Про це повідомив телеканал Футбол 1.

У хавбека діагностовано пошкодження паху. Травму він отримав в останньому матчі УПЛ проти Зорі (3:0). Футболіст не потрапив в заявку гірників на кубковий матч. Поки невідомо, скільки часу Коваленко може пропустити.

Півфінальний поєдинок Кубка України між СК Дніпро-1 і Шахтарем розпочнеться сьогодні, 17 квітня, о 18:30.

Нагадаємо, матч СК Дніпро-1 – Шахтар відбудеться сьогодні, 17 квітня, о 18:30 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.

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