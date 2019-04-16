Коуч буде тренувати команду до кінця сезону

55-річний Богдан Блавацький підписав угоду з "синьо-золотими левами" до кінця сезону 2018/2019.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода буде подовжена ще на рік у випадку виконання командою завдання на сезон.

Коуч Львова провів чимало матчів тренуючи різні українські клуби. Також новий наставник Львова протягом шести років працював у польському футболі, провівши успішні кампанії із Спартаком (Шаровола), Томашувієй, Віслою (Пулави) та Сталлю (Жешув).

Нагадаємо, ФК Львів не вів переговорів з Максимом Калиниченком.

Також, Максим Калиниченко відреагував на заяву Бурбаса в Twitter, відповівши: Номер свій напиши.

Джерело - офіційний сайт Львова.