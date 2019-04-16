ФК Львів не вів переговорів з Максимом Калиниченком

ФК Львів спростував інформацію про те, що клуб відмовився від можливої ​​співпраці з Максимом Калиниченком, нібито через зв'язки екс-півзахисника збірної України з Росією.

Про це повідомляє Sport Arena посилаючись на своє джерело.

Калиниченко не входив в шорт-лист кандидатів на пост головного тренера, і ніяких переговорів з ним клуб не проводив.

Керівництво Львова продовжує пошуки наставника першої команди, яку після відставки Юрія Бакалова тимчасово очолив Тарас Гребенюк.

До матчу 25 туру чемпіонату, в якому Львів на виїзді зіграє з Зорею, команда готується під керівництвом чинного тренерського штабу.

Також, Максим Калиниченко відреагував на заяву Бурбаса в Twitter, відповівши: Номер свій напиши.

Номер свой напиши — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 15 апреля 2019 г.

Нагадаємо, про зв'язки Калиниченко з РФ, які нібито перешкодили екс-футболісту пройти кастинг у ФК Львів написав журналіст Ігор Бурбас.

Джерело - Sport Arena.