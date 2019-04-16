Бетіс викупив контракт Ло Чельсо у ПСЖ

Реал Бетіс викупив контракт аргентинського півзахисника ПСЖ Джовані Ло Чельсо, який грав у оренді.

Про це повідомляється в Твіттері команди.

Угода хавбека розрахована на 4 роки.

📣 OFICIAL | El #RealBetis ejerce la opción de compra por Giovani Lo Celso 🤗👏



➡️ https://t.co/t4s7Wasd16#LoCelso2023 pic.twitter.com/lhVNhW4mRa — Real Betis Balompié (@RealBetis) April 16, 2019

До слова, у поточному сезоні аргентинський півзахисник зіграв 41 матч за "огірків" в усіх турнірах, де забив 15 голів та відзначився 4 результативними передачами.

Нагадаємо, Бетіс відмовився купувати Зінченка за 16 млн.

Також, Циганков потрапив у ТОП-3 молодих гравців Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.