Соль: Важко дивитися матчі Динамо, коли нічим не можеш допомогти

Соль планує забивати ще більше після відновлення.

Про це повідомив сам футболіст для офіційного сайту Динамо.

"Дуже важко дивитися ігри Динамо, коли ти нічим не можеш допомогти команді. Я зберігаю терпіння, набираюся сил і подумки уявляю, як буду забивати ще більше голів, коли відновлюсь. Дивлюся гри Динамо разом з Дуелунном. Ми дуже хочемо повернутися на поле якомога швидше. Коли дивився гру з Шахтарем, молився, щоб ми виграли ", - сказав Соля.