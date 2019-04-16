Сьогодні, 16 квітня, Барселона зустрінеться з Манчестер Юнайтед в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

В Україні матч Барселона — Манчестер Юнайтед покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 1. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Актуально: Футбол 1 онлайн — пряма трансляція

Також матч можна переглянути на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

Трансляцію Барселона — Манчестер Юнайтед дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Раніше повідомлялося, що в першому матчі між цими двома командами переможцями вийшли каталонці.

Також відомо про інтерес Барселони до екс-гравця Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.