Сьогодні, 16 квітня, Аякс на виїзді зіграє проти Ювентуса в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

В Україні матч Ювентус — Аякс покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 2. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також матч можна переглянути на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

Трансляцію Ювентус - Аякс дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Раніше повідомлялося, що перший матч між цими командами закінчився нічиєю.

Тим часом суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.