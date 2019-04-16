Сьогодні, 16 квітня, Аякс на виїзді зіграє проти Ювентуса в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
В Україні матч Ювентус — Аякс покаже в прямому ефірі телеканал Футбол 2. Поєдинок розпочнеться о 22:00.
Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Також матч можна переглянути на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.
Трансляцію Ювентус - Аякс дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.
Раніше повідомлялося, що перший матч між цими командами закінчився нічиєю.
Тим часом суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.