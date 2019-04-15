Українець про війну на Донбасі

Нападник Кайрата українець нігерійського походження Адерінсола Есеола має жорстку позицію щодо війни на Донбасі.

Про це він заявив у інтерв'ю Sport24.

"Чи змінилися мої стосунки з росіянами? Звичайно, змінилися. Всі теми зводяться до цього конфлікту. Весь час. Для нас, українців, Росія — агресор, і ми не можемо про це не говорити. На нашій землі йде протистояння", - заявив Есеола.

Актуально: Беленюк: Я — українець

Також футболіст дав чітку відповідь на можливість грати в Росії.

"Якщо надійде пропозиція з Росії, як Ракицькому, що робитиму? У Ракицького інша ситуація... Але я кажу: ні, я не поїхав би", - наголосив Есеола.

Нагадаємо, Беленюк затанцював гопак після перемоги на чемпіонаті Європи.

Джерело - Sport24.