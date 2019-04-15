Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Барселона - Манчестер Юнайтед онлайн. Матч відбудеться 16.04. 2019. Початок - 22:00.
Трансляцію Барселона - Манчестер Юнайтед дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.
Матч Барселона - МЮ: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.
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Гру Барселона - МЮ онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.
Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.
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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Барселона - Манчестер Юнайтед, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.
Раніше повідомлялося, що в першому матчі між цими двома командами переможцями вийшли каталонці.
Також відомо про інтерес Барселони до екс-гравця Шахтаря.
Джерело - Чемпіон.