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Трансляція Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн 16.04.2019

Сьогодні 11:25 207 0
Трансляція Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн 16.04.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Барселона - Манчестер Юнайтед онлайн. Матч відбудеться 16.04. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Барселона - Манчестер Юнайтед дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Барселона - МЮ: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Барселона - МЮ онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Барселона - Манчестер Юнайтед, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що в першому матчі між цими двома командами переможцями вийшли каталонці.

Також відомо про інтерес Барселони до екс-гравця Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Ліга чемпіонів
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