Тендер єдиного телепул УПЛ майже зірваний

Лише один канал бере участь у тендері

Тендер єдиного телепулу української Прем'єр-ліги зірваний на 95%.

Про це заявив ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"Телеканали Футбол 1/2 подали заявку не на трансляцію всіх матчів туру, а тільки двох центральних зустрічей. Ціна на такий пакет невелика, він точно не коштує 15 мільйонів доларів, які хотіла заробити УПЛ. Думаю, це менше мільйона.

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Клуби скажуть, що їх не влаштовує такий тендер. На 95% можна стверджувати, що він зірваний. У наступному сезоні, швидше за все, все буде так, як і зараз — клуби будуть продавати права на свої домашні матчі телеканалам безпосередньо", - сказав Болотніков.

Раніше повідомлялося, що Футбол 1/2 подав заявку на право трансляції матчів УПЛ, медіахолдинг 1+1 - ні.

Джерело - ТаТоТаке.